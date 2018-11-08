Депутат Милли Меджлиса: Народ должен привыкнуть работать

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Сколько ветеранов Карабахской войны? Ведь столько людей не участвовало в войне. Есть те, которые ни разу не участвовали в бою, но имеют удостоверение инвалидности. Поэтому в этой сфере должны быть проведены реформы".

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете на 2019 год фонда страхования от безработицы", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год", "О критерии нуждаемости на 2019 год" сказал депутат Ягуб Махмудов.

"Сколько у народа инвалидов? Народ должен привыкнуть работать. Сейчас возникла такая тенденция, все хотят что-нибудь урвать. Согласны на инвалидность, лишь бы что-нибудь урвать. Это катастрофа для народа. Допустим, у кого-то нет ноги, ему стоит назначить инвалидность. Но речь идет о получивших поддельные удостоверения инвалидности. Наличие стольких инвалидов, ветеранов Карабахской войны вызывает в обществе сомнение", - сказал депутат.