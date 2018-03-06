Депутат: Исполнительная власть Баку не должна давать разрешение на митинг Нацсовета

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Национальный совет, назначив митинг на 10 марта, нарушает избирательное законодательство".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

Он отметил, что предвыборная агитация начинается 19 марта:

"Пусть проводят сколько хотят митингов после назначения даты начала предвыборной агитации".

Г.Гасангулиев отметил, что Исполнительная власть города Баку не должна давать положительный ответ на обращение Национального совета о проведении митинга:

"В противном случае это может быть нарушением закона".