Депутат: Готовность молодежи наподобие Гейдара Алиева защищать Родину говорит о силе Азербайджанского государства

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня одним из самых больших достижений в Азербайджане в условиях здоровой атмосферы, общественно-политической стабильности является воспитание молодежи, которая бесконечно верна и привязана к Родине, государству, народу. Государственное строительство на фоне национального мышления, заложенное общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и принципиально продолжаемое сегодня президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, зиждется именно на идеологии патриотизма. И то, что сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев отправился на военную службу с этими чувствами, является наглядным тому примером".

Об этом Report заявил председатель Гянджинской городской организации Партии Ени Азербайджан, депутат Нагиф Гамзаев.

"16 сентября в N-ской воинской части Службы госбезопасности сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев присягнул на верность Родине и сейчас проходит военную службу, что еще раз показало, что каждый молодой азербайджанец, независимо от положения, профессии, позиции, всегда готов служить Родине. Именно это доказало, что как и, неоднократно подчеркивал президент, при несении службы перед Родиной, народом, ни между кем не делается различий, независимо от положения, позиции", - подчеркнул Н.Гамзаев.

Он отметил, что отличающийся образцовостью в учебе, общественной жизни Гейдар Алиев в очередной раз стал примером для сверстников: "Готовность таких молодых людей защищать Родину, формирование у них гражданской позиции говорит о силе Азербайджанского государства".

Напомним, что 16 сентября сын президента Азербайджана Гейдар Алиев в №-й воинской части Службы госбезопасности принес клятву верности Родине. В церемонии приняли участи президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.