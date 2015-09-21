​Делегация ПАСЕ обсудила с председателем ЦИК подготовку к выборам

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с членами спецкомитета, созданного Парламентской Ассамблеей Совета Европы для наблюдения за предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами.

Как сообщили Report в отделе медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК, на встрече председатель ЦИК отметил об уделении Центризбиркомом особого внимания многолетним связям с влиятельными международными структурами, в том числе с Евросоюзом и его различными структурами, подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества в области проведения выборов.

Руководитель делегации Хорди Шукла и гости поинтересовались работами, проводимыми в связи с предстоящими выборами в ММ.

Ответив на вопросы делегации, председатель ЦИК Мазахир Панахов рассказал о предпринятых шагах, предусмотренных проектах и мероприятиях, проводимых в рамках сотрудничества с международными организациями для более рационального обеспечения активных и пассивных избирательных прав граждан.

На встрече также провели обмен мнениями касательно перспектив сотрудничества и представляющих взаимный интерес вопросов.