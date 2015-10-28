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    Делегация парламента Австралии встретилась с Мазахиром Панаховым

    Руководитель делегации поинтересовался работами, связанными с предстоящими в Азербайджане выборами

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня находящаяся с визитом в нашей стране для наблюдения за выборами в Милли Меджлис делегация парламента Австралии встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым.

    Об этом Report сообщили в отделе медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК. 

    М.Панахов выразил удовлетворение встречей с парламентариями в канун выборов.

    Председатель комиссии коснулся связей ЦИК с престижными международными организациями и отметил значимую роль изучения международного опыта в развитии и усовершенствовании избирательной практики.

    Руководитель делегации Люк Симпкинс и члены австралийского парламента поинтересовались избирательной системой Азербайджана, избирательным законодательством и работой, проделанной в связи с предстоящими в этом году выборами.

    Отвечая на вопросы гостей, председатель ЦИК М.Панахов проинформировал о высоком уровне подготовки к выборам, широкомасштабных проектах, осуществленных для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

    Затем парламентарии ознакомились с последними подготовительными работами касательно различных проектов и деятельности ЦИК.

    На встрече также провели обмен мнениями о представляющих взаимный интерес вопросах.

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