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    Делегация наблюдателей ПАСЕ прибыла в Азербайджан

    Доклад о результатах наблюдения за выборами в Азербайджане будет обсуждаться на заседании Постоянного комитета ПАСЕ в ноябре

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Делегация наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прибыла в Азербайджан. Как cообщает Report, в состав делегации, которую возглавляет испанский депутат Хорди Хукла, входят 30 наблюдателей.

    Ожидается, что в Баку они проведут ряд встреч с представителями политических партий, СМИ и гражданского общества, чтобы выслушать их оценку предвыборной кампании. 

    В день парламентских выборов 1 ноября делегация будет наблюдать за ходом голосования в различных регионах страны. 

    Визит завершится пресс-конференцией 2 ноября, на которой делегация ПАСЕ представит предварительные оценки своей наблюдательной миссии. 

    Отметим, что более полный доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане будет обсуждаться в ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ в столице Болгарии Софии 27 ноября. 

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