Депутаты парламента Греции будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Депутаты греческого парламента примут участие в наблюдении за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, сообщили Report в посольстве Греции в Азербайджане.

"Делегация из шести депутатов будет проводить мониторинг выборов. Один из них прибудет в составе делегации ПАСЕ, остальные будут представлять Европейскую академию по наблюдению за выборами", - отметили в посольстве.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 ноября.