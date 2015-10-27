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    Депутаты парламента Греции будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

    Один из них прибудет в составе делегации ПАСЕ, остальные будут представлять Европейскую академию по наблюдению за выборами

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Депутаты греческого парламента примут участие в наблюдении за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, сообщили Report в посольстве Греции в Азербайджане.

    "Делегация из шести депутатов будет проводить мониторинг выборов. Один из них прибудет в составе делегации ПАСЕ, остальные будут представлять Европейскую академию по наблюдению за выборами", - отметили в посольстве.

    Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 ноября.

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