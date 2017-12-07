Действующим в зарубежных странах торговым представителям Азербайджана присваивается статус госслужащего

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Торговым представителям в действующих в зарубежных странах посольствах и консульствах Азербайджана присваивается статус государственного служащего.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О Государственной службе".

Лица, осуществляющие деятельность в торговых представительствах действующих в зарубежных странах посольств и консульств Азербайджанской Республики, получат этот статус. Зарплата этих лиц, медстраховка, транспортные расходы, расходы на аренду жилья, плата за обучение членов семьи школьного возраста устанавливается соответствующим органом исполнительной власти. Другие статьи этого закона по иным гарантиям, относящимся к государственным служащим, будут распространяться и на торговых представителей, назначенных в действующих в зарубежных странах посольствах и консульствах Азербайджана и сотрудников их аппаратов.

Проект был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе и рекомендован на пленарное заседание.