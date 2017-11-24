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    Действующие за рубежом торговые представители Азербайджана освобождаются от налога на прибыль

    В связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Торговые представители и их сотрудники в действующих в зарубежных странах посольствах и консульствах Азербайджана освобождаются от налога на прибыль.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс.

    В 102 статью кодекса (Освобождение от уплаты налога на прибыль и льготы) добавлены торговые представители и их сотрудники в действующих в зарубежных странах посольствах и консульствах Азербайджана.

    В проекте говорится, что изменения подготовлены с целью освобождения от налога на заработную плату торговых представителей и их сотрудников в действующих в зарубежных странах посольствах и консульствах Азербайджанской Республики.

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