Cлуцкий: Действия БДИПЧ ОБСЕ не окажут влияния на имидж Азербайджана и его развитие

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "БДИПЧ всегда выискивал соринки в глазу других. К сожалению, на международных площадках и в СМИ нагнетается напряженность, идут провокации против Азербайджана и моей страны России.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил координатор группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане.

"Выборы хорошо организованы и БДИПЧ об этом осведомлен. Именно поэтому инструктора из-за океана приняли решение о том, чтобы они не поехали туда", - отметил Слуцкий.

По его словам, отказ миссии БДИПЧ показывает, что "сама структура значительно исчерпала себя, если они согласились стать марионетками в чужих руках".

"Подобные заявления и действия со стороны БДИПЧ никоим образом не окажут своего влияния на имидж Азербайджана, не ограничат его развития", - заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ.