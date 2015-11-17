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    ​ЦИК завтра подытожит результаты прошедших парламентских выборов в Милли Меджлис V созыва

    Результаты будут представлены на утверждение в Конституционный суд

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Центризбирком Азербайджана (ЦИК) завершает проверку результатов выборов в Милли Меджлис.

    Соответствующие работы будут подытожены ЦИК завтра, 18 ноября.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в отделе медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК.

    Согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис V созыва", проверка и подытоживание результатов выборов в Милли Меджлис должны завершиться не позже, чем спустя 20 дней со дня голосования.

    После проверки протоколов голосования, в течение 24 часов ЦИК представит результаты голосования на утверждение в Конституционный суд.

    После получения соответствующих документов Конституционный суд утвердит их в течение 10-ти дней (при необходимости срок может быть продлен). 

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