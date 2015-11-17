​ЦИК завтра подытожит результаты прошедших парламентских выборов в Милли Меджлис V созыва

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Центризбирком Азербайджана (ЦИК) завершает проверку результатов выборов в Милли Меджлис.

Соответствующие работы будут подытожены ЦИК завтра, 18 ноября.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в отделе медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК.

Согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис V созыва", проверка и подытоживание результатов выборов в Милли Меджлис должны завершиться не позже, чем спустя 20 дней со дня голосования.

После проверки протоколов голосования, в течение 24 часов ЦИК представит результаты голосования на утверждение в Конституционный суд.

После получения соответствующих документов Конституционный суд утвердит их в течение 10-ти дней (при необходимости срок может быть продлен).