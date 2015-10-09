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    ​ЦИК зарегистрировал кандидатуру бывшего парламентария

    Рабочая группа ЦИК расследовала вопрос и посчитала решение ОИК необоснованным

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома была рассмотрена жалоба члена Меджлиса партии "Мусават", бывшего депутата Ильтизама Акперли.

    Как сообщает Report, в своем обращении в ЦИК баллотирующийся из Имишлинского избирательного округа №79 И.Акперли отметил о необоснованности решения Окружной избирательной комиссии (ОИК).

    И.Акперли заявил, что хотя 534 из представленных им в ОИК подписей были засчитаны действительными, ему заявили о наличии некоторых проблем в документах, связанных с имуществом, и отказали в регистрации кандидатуры.

    Рабочая группа ЦИК расследовала вопрос и посчитала решение ОИК необоснованным.

    Кандидатура И.Акперли была зарегистрирована. 

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