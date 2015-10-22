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    ​ЦИК зарегистрировал еще одну организацию, желающую провести "exit-poll"

    Организация намерена провести exit-poll по 118-ти избирательным округам

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрирована еще одна организация, желающая провести "exit-poll" на предстоящих 1 ноября парламентских выборах.

    Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено обращение Мониторингового центра "RƏY" в ЦИК.

    Зампред ЦИК Натик Мамедов проинформировал об организации. Он сказал, что организация намерена провести "exit-poll" по 118-ти избирательным округам.

    В заключение вопрос вынесли на обсуждение и приняли.

    Отметим, что до этого ЦИК зарегистрировал 3 организации - Центр независимых исследований "ELS", Центр защиты прав азербайджанской молодежи и Лигу защиты трудовых прав граждан. 

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