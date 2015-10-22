​ЦИК утвердил список округов и участков, где установят веб-камеры

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе заседания был обсужден вопрос использования на избирательных участках веб-камер в процессе голосования на парламентских выборах 1 ноября.

Заместитель председателя ЦИК Натик Мамедов отметил, что к установке веб-камер приступили с 2008 года: "Сначала подобные камеры установили на 500 избирательных участках. Сейчас они установлены в 119 избирательных округах и 1 000 избирательных участках. Можно будет следить за округами и участками, за исключением кабин для голосования".

В заключение обсуждений был утвержден список округов и участков, на которых установят веб-камеры.