ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобу Ильяса Исмаилова

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба председателя Партии "Адалят" депутата Ильяса Исмаилова, который баллотировался из 106-го Товуз-Газах-Агстафинского избирательного округа.

Как сообщает Report, И.Исмаилов попросил аннулировать результаты голосования в данном избирательном округе в связи с парламентскими выборами 1 ноября.

Он отметил, что в день голосования были допущены правонарушения.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что обращение предъявил представитель депутата Муталлим Рагимли. По ее словам, М.Рагимли не имеет права предъявлять обращения от имени И.Исмаилова, так как он не зарегистрирован в ЦИК как полномочный представитель.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что впервые сталкивается с подобным явлением: "Его представитель не обладает правом представлять подобное заявление. Но несмотря на это ЦИК рассмотрел это заявление".

По словам А.Мухтаровой, в результате исследований Экспертной группы ЦИК выявлено, что в представленном акте не указаны участки, в которых произошли правонарушения.

Иски автора заявления были расследованы по 11 участкам и они оказались необоснованными.

Жалоба И.Исмаилова не была удовлетворена.