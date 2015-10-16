​ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобу бывшего министра внутренних дел

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома Азербайджана рассмотрена жалоба Искендера Гамидова, кандидатура которого зарегистрирована от Кельбаджарского избирательного округа №123.

Как сообщает Report, в обращении И.Гамидов жалуется на непредоставление возможности для проведения предвыборной агитации.

По словам председателя ЦИК Мазахира Панахова, возможно возникновение проблем с местом и большим количеством кандидатов в депутаты. Он поручил членам ЦИК разобраться в данном вопросе.

ЦИК направил вопрос на рассмотрение в Кельбаджарскую окружную избирательную комиссию №123.