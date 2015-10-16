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    ​ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобу бывшего министра внутренних дел

    Председатель ЦИК заявил о возможных проблемах с местом и большим количеством кандидатов в депутаты

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома Азербайджана  рассмотрена жалоба Искендера Гамидова, кандидатура которого зарегистрирована от Кельбаджарского избирательного округа №123.

    Как сообщает Report, в обращении И.Гамидов жалуется на непредоставление возможности для проведения предвыборной агитации.

    По словам председателя ЦИК Мазахира Панахова, возможно возникновение проблем с местом и большим количеством кандидатов в депутаты. Он поручил членам ЦИК разобраться в данном вопросе.

    ЦИК направил вопрос на рассмотрение в Кельбаджарскую окружную избирательную комиссию №123. 

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