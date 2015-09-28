​ЦИК отклонил жалобу бывшего председателя Меджлиса партии "Мусават"

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели жалобу бывшего председателя Меджлиса партии "Мусават" Арзу Самедбейли.

Как сообщает Report, по словам члена ЦИК Валиды Кязимовой, Бинагадинская первая окружная избирательная комиссия №8 не зарегистрировала кандидатуру А.Самедбейли и он обратился в ЦИК касательно решения ОИК.

По словам В.Кязимовой, А.Самедбейли представил в ЦИК недостаточное количество подписей. 117 из представленных 547 подписей были недействительными и по этой причине кандидатура А.Самедбейли не может быть зарегистрирована.

Вопрос был поставлен на голосование и принят. Кандидатура А.Самедбейли на предстоящие 1 ноября парламентские выборы не была зарегистрирована.