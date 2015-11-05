​ЦИК отклонил обращение сторонников Эльзы Сеидджахан

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели жалобу двух сторонников, вставших на защиту кандидата в депутаты от Шабран-Сиязанского избирательного округа №54, заслуженной артистки Эльзы Сеидджахан (Гасымовой).

Как сообщает Report, жалобщики просили аннулировать результаты избирательного округа.

По словам зампреда ЦИК Натика Мамедова, Э.Сеидджахан направила обращение в суд не от своего лица, а от имени проголосовавших за нее избирателей.

В результате расследований Экспертной группы выяснилось, что в обращении отсутствуют конкретные факты касательно аннулирования результатов избирательного округа. Выяснилось, что обратившиеся избиратели не живут на территории, относящейся к указанному избирательному округу.

По этой причине ЦИК отклонил обращение.