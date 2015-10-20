ЦИК обнародовала названия организаций, которые будут проводить Exit-poll на парламентских выборах

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрены обращения организаций, намеренных проводить еxit-poll на парламентских выборах 1 ноября.

Как сообщает Report, заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов отметил, что exit-poll проводился в нескольких выборах в Азербайджане. Он заявил, что в стране в связи с этим функционируют структурированные организации.

Н.Мамедов подчеркнул, что для проведения exit-poll обратились организация ELS, Центр защиты прав азербайджанской молодежи, Лига защиты трудовых прав граждан.

Заместитель председателя заявил, что обратившиеся организации обладают достаточным опытом: "Каждая организация имеет свои лимиты. Например, Центр защиты прав азербайджанской молодежи проведет exit-poll в 18 округах, 210 избирательных пунктах, Центр независимых расследований ELS - в 180 избирательных пунктах по 110 округам".

Обращения приняты путем голосования.