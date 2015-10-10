ЦИК обнародовала количество зарегистрированных депутатов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Зарегистрированы кандидатуры в депутаты 1243 человек, желающих участвовать на парламентских выборах 1 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что 15 из 277 кандидатур выдвинуты политическими партиями, 19 - избирательным блоком "Azadlıq-2015", 2 - инициативными группами, а 945 человек баллотируются по собственной инициативе.

М.Панахов подчеркнул, что в ЦИК зарегистрировались 166 наблюдателей. В окружных избирательных комиссиях зарегистрированы 15 272 наблюдателя.

На сегодняшний день в ЦИК рассмотрено 40 заявлений, 14 из не были удовлетворены.