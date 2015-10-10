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    ЦИК обнародовала количество зарегистрированных депутатов

    15 из 277 кандидатур выдвинуты политическими партиями, 19 - избирательным блоком Azadlıq-2015, 2 - инициативными группами

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Зарегистрированы кандидатуры в депутаты 1243 человек, желающих участвовать на парламентских выборах 1 ноября. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов

    Он отметил, что 15 из 277 кандидатур выдвинуты политическими партиями, 19 - избирательным блоком "Azadlıq-2015", 2 - инициативными группами, а 945 человек баллотируются по собственной инициативе. 

    М.Панахов подчеркнул, что в ЦИК зарегистрировались 166 наблюдателей. В окружных избирательных комиссиях зарегистрированы 15 272 наблюдателя. 

    На сегодняшний день в ЦИК рассмотрено 40 заявлений, 14 из не были удовлетворены.   

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