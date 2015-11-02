ЦИК обнародовала имена всех депутатов - СПИСОК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала результаты выборов в Милли Меджлис Азербайджана по всем избирательным округам.
Как сообщает Report, на очередные 5 лет в депутаты избраны следующие лица:
Шарур-Садаракский избирательный округ №1 - Талыбов Васиф Юсиф оглу
Шарурский избирательный округ № 2 - Габиббейли Иса Акпер оглу
Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 - Мехбалыев Саттар Сулиддин оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №4 - Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 - Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу
Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 - Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы
Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 7 - Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу
Бинагадинский первый избирательный округ №8 -Гулиев Азай Аждар оглу
Бинагадинский второй избирательный округ №9 - Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу
Бинагадинский третий округ избирательный округ №10 - Мусаев Мадар Алескер оглу
Гарадагский избирательный округ №11 - Гусейнов Айдын Насир оглу
Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 - Забелин Михаил Юрьевич
Пираллахи-Хазарский избирательный округ №13 - Алиев Рауф Асиф оглу
Хазарский избирательный округ №14 - Алиева Мехрибан Ариф гызы
Ясамальский первый избирательный округ №15 - Гулиев Ульви Захид оглу
Ясамальский второй избирательный округ №16 - Мустафаева Айтен Инглаб гызы
Ясамальский третий избирательный округ №17 - Гасанов Эльшад Эльдар оглу
Нариманов-Низаминский избирательный округ №18 - Мусабеков Расим Насреддин оглу
Наримановский первый избирательный округ №19 - Мамедов Хикмет Баба оглу
Наримановский второй избирательный округ №20 - Алиев Адиль Абыш оглу
Насиминский первый избирательный округ №21 - Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы
Насиминский второй избирательный округ №22 - Моллазаде Асим Назим оглу
Насими-Сабаильский избирательный округ №23 - Самедзаде Зияд Алиаббас оглу
Низаминский первый избирательный округ №24 - Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглу
Низаминский второй избирательный округ №25 - Велиева Садагат Сулейман гызы
Сабунчинский первый избирательный округ №26 - Мустафа Фазиль Газанфар оглу
Сабунчинский второй избирательный округ №27 - Джабраилова Диляра Мамедага гызы
Сабунчинский третий избирательный округ №28 - Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу
Сабаильский избирательный округ №29 - Гаджиев Шамседдин Гуммет оглу
Сураханский первый избирательный округ №30 - Фаталиева Севиндж Габиб гызы
Сураханский второй избирательный округ №31 - Гулиев Фарадж Ибрагим оглу
Сураханский третий избирательный округ №32 - Абиев Агаджан Гулам оглу
Хатаинский первый избирательный округ №33 - Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу
Хатаинский второй избирательный округ №34 - Мурадов Фуад Рауф оглу
Хатаинский третий избирательный округ №35 - Ализаде Араз Магомедмубариз оглу
Хатаинский четвертый избирательный округ №36 - Сеидов Самед Исмаил оглу
Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37 - Керимзаде Парвин Орхан гызы
Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38 - Гамзаев Нагиф Алашраф оглу
Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39 - Фатиев Ханлар Нуру оглу
Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40 - Гулиев Муса Иса оглу
Сумгайытский первый избирательный округ №41- Халилов Мирзаджан Мирзаммед оглу
Сумгайытский второй избирательный округ №42 - Миркишили Таир Фамиль оглу
Сумгайытский третий избирательный округ №43 - Бабаев Мухтар Бахадур оглу
Сумгайыт-Хызинский избирательный округ №44 - Салаев Гаджи Гаджибаба оглу
Абшеронский избирательный округ №45 - Асадов Огтай Сабир оглу
Ширванский избирательный округ №46 - Джабраилов Рафаэль Кямиль оглу
Мингячевирский избирательный округ №47 - Мирзазаде Айдын Бёюккиши оглу
Евлахский избирательный округ №48 - Мамедов Ильхам Кязым оглу
Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 - Гусейнли Али Мухаммед оглу
Абшерон-Гобустанский избирательный округ № 50 - Ханларова Зейнаб Яхъя гызы
Гусарский избирательный округ №51 - Бадамов Азер Джамал оглу
Губинский избирательный округ №52 - Ахмедов Вахид Газмамед оглу
Губа-Гусарский избирательный округ №53 - Абрамов Евда Сасунович Шабран
Сиязаньский избирательный округ №54 - Сулейманов Тахир Сулейман оглу
Хачмазский городской избирательный округ №55 - Салимов Эльдениз Адиль оглу
Хачмазский сельский избирательный округ №56 - Алиев Ильхам Али Сафтар оглу
Кюрдамирский избирательный округ №57 - Мамедов Муслим Мурсал оглу
Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 - Гусейнов Рафаэль Баба оглу
Сальянский избирательный округ №59 - Гусейнов Алиага Иззет оглу
Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 - Агамалы Фазаил Рагим оглу
Нефтчалинский избирательный округ №61 - Рагимзаде Ариф Гафар оглу
Саатлинский избирательный округ №62 - Амашев Афлатун Ахмед оглу
Сабирабадский первый избирательный округ №63 - Гулиев Эльчин Бейбала оглу
Сабирабадский второй избирательный округ №64 - Халилов Рустам Гюлабба оглу
Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 - Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу
Билясуварский избирательный округ №66 - Казымлы Хангусейн Гусейнага оглу
Джалилабадский городской избирательный округ №67 - Гасанов Малик Авез оглу
Джалилабадский сельский избирательный округ №68 - Кязымов Миркязым Магомед оглу
Джалилабад-Масаллы-
Масаллинский городской избирательный округ №70 - Алиев Нариман Алибала оглу
Масаллинский сельский избирательный округ №71 - Ахундова Эльмира Гусейн гызы
Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 - Гасымлы Муса Джафар оглу
Лянкяранский городской избирательный округ №73 - Гулиев Руфат Атакиши оглу
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - Раджабли Хады Муса оглу
Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 - Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу
Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 - Аскеров Зияфет Аббас оглу
Астаринский избирательный округ №77 - Махмудов Рашад Мамедгулу оглу
Лерикский избирательный округ №78 - Мамедов Игбал Нариман оглу
Имишлинский избирательный округ №79 - Гасымов Асабиль Гаракиши оглу
Имишли-Бейляганский избирательный округ №80 - Ганизаде Чингиз Ашралы оглу
Бейляганский избирательный округ №81 - Исмаилов Шахин Амир оглу
Агджабединский избирательный округ №82 - Рзаев Таир Муса оглу
Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83 - Аббасов Агиль Мухаммед оглу
Физулинский избирательный округ №84 - Мурадова Бахар Авез гызы
Шамахинский избирательный округ №85 - Сулейманов Эльхан Сирадж оглу
Исмаиллинский избирательный округ №86 - Асланов Новрузали Давуд оглу
Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87 - Керимли Таир Зайидага оглу
Гейчайский избирательный округ №88 - Гаджиев Сабир Камал оглу
Гейчай-Агдашский избирательный округ №89 - Насиров Эльман Худам оглу
Агдашский избирательный округ №90 - Асадуллаев Чингиз Рауф оглу
Уджарский избирательный округ №91 - Гусейнов Вусал Афган оглу
Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 - Алиева Жаля Фазиль гызы
Бардинский городской избирательный округ №93 - Бахшалиева Говхар Бахшали гызы
Бардинский сельский избирательный округ №94 - Орудж Захид Магеррам оглу
Тертерский избирательный округ №95 - Алиев Сахиб Эйваз оглу
Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 - Асланов Махир Мамедали оглу
Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97 - Велиев Агалар Исрафил оглу
Шамкирский избирательный округ №98 - Гафарова Сахиба Али гызы
Шамкирский сельский избирательный округ №99 - Алиева Сона Сакит гызы
Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100 - Байрамов Кямран Фархад оглу
Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101- Рзаев Ровшан Шюкюр оглу
Самух-Шамкирский избирательный округ №102 - Алескеров Валех Фейруз оглу
Гедабейский избирательный округ №103 - Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы
Гедабей-Товузский избирательный округ №104 - Мамедгасанов Рафиг Муса оглу
Товузский избирательный округ №105 - Пашаева Ганира Алескер гызы
Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 - Агаева Ульвия Джаваншир гызы
Газахский избирательный округ №107 - Набизаде Камран Тельман оглу
Агстафинский избирательный округ №108 - Джафаров Низами Гулу оглу
Балакенский избирательный округ №109 - Мехмелиев Насиб Магомед оглу
Загатальский избирательный округ №110 - Мусаев Эльшан Мамедханифа оглу
Загатало-Балакенский избирательный округ №111 - Алиева Кямиля Алага гызы
Гахский избирательный округ №112 - Керимли Азер Шамшид оглу
Шекинский городской избирательный округ №113 - Махмудов Ягуб Микаил оглу
Шекинский сельский первый избирательный округ №114 - Масимли Али Ахмед оглу
Шекинский сельский второй избирательный округ №115 - Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу
Габалинский избирательный округ №116 - Гейдаров Фаттах Самед оглу
Огуз-Габалинский избирательный округ №117 - Нахчыванлы Агия Хабиб гызы
Агдамский городской избирательный округ №118 - Алиев Бахтияр Хамза оглу
Агдамский сельский избирательный округ №119 - Садыхов Бахтияр Юсиф оглу
Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 - Шахвердиев Астан Нушреван оглу
Лачинский избирательный округ №121 - Аббасзаде Махир Тапдыг оглу
Ханкендинский избирательный округ №122 - Гасымова Флора Гасым гызы
Кяльбаджарский избирательный округ №123 - Гурбанов Джавид Ганбар оглу
Шуша-Агдам-Ходжалы-
Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 - Исмайлов Имамверди Ибиш оглу.
İlkin PirəliАвтор новости
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