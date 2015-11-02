​ЦИК обнародовал предварительные итоги парламентских выборов - СПИСОК

Баку.2ноября. REPORT.AZ/Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) обнародовала предварительные результаты парламентских выборов в Азербайджане.

Как передает Report, выборы прошли в 125 округах страны.

Как сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, согласно предварительным результатам выборов, следующие лица были избраны депутатом Милли Меджлиса на следующие 5 лет.

Только в избирательных округах № 35, 54, 118 и 121 какие кандидаты выиграли не разглашается.

Как объяснил М.Панахов, это связано с тем, что из данных избирательных участков в ЦИК данные с протоколами поступили мало.

Шарур-Садаракский избирательный округ №1 - Талыбов Васиф Юсиф оглу

Шарурский избирательный округ № 2 - Габиббейли Иса Акпер оглы

Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 - Мехбалыев Саттар Сулиддин оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №4 - Ибрагимов Эльдар Рза оглу

Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 - Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу

Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 - Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы

Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 7 - Гасангулиев Гудрат Музаффар оглы

Бинагадинский первый избирательный округ №8 -Гулиев Азай Аждар оглу

Бинагадинский второй избирательный округ №9 - Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу

Бинагадинский третий округ избирательный округ №10 - Мусаев Мадар Алескер оглы

Гарадагский избирательный округ №11 - Гусейнов Айдын Насир оглу

Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 - Забелин Михаил Юрьевич

Пираллахи-Хазарский избирательный округ №13 - Алиев Рауф Асиф оглу

Хазарский избирательный округ №14 - Алиева Мехрибан Ариф гызы

Ясамальский первый избирательный округ №15 - ГулиевУльви Захид оглы

Ясамальский второй избирательный округ №16 - Мустафаева Айтен Инглаб гызы

Ясамальский третий избирательный округ №17 - Гасанов Эльшад Эльдар оглу

Нариманов-Низаминский избирательный округ №18 - Мусабеков Расим Насреддин оглу

Наримановский первый избирательный округ №19 - Мамедов Хикмет Баба оглу

Наримановский второй избирательный округ №20 - Алиев Адиль Абыш оглу

Насиминский первый избирательный округ №21 - Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы

Насиминский второй избирательный округ №22 - Моллазаде Асим Назим оглу

Насими-Сабаильский избирательный округ №23 - Самедзаде Зияд Алиаббас оглы

Низаминский первый избирательный округ №24 - Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглы

Низаминский второй избирательный округ №25 - Велиева Садагат Сулейман гызы

Сабунчинский первый избирательный округ №26 - Мустафа Фазиль Газанфар оглу

Сабунчинский второй избирательный округ №27 - Джабраилова Диляра Мамедага гызы

Сабунчинский третий избирательный округ №28 - Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу

Сабаильский избирательный округ №29 - Гаджиев Шамседдин Гуммет оглы

Сураханский первый избирательный округ №30 - Фаталиева Севиндж Габиб гызы

Сураханский второй избирательный округ №31 - Гулиев Фарадж Ибрагим оглу

Сураханский третий избирательный округ №32 - Абиев Агаджан Гулам оглу

Хатаинский первый избирательный округ №33 - Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу

Хатаинский второй избирательный округ №34 - Мурадов Фуад Рауф оглы

Хатаинский третий избирательный округ №35 - ?

Хатаинский четвертый избирательный округ №36 - Сеидов Самед Исмаил оглу

Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37 - Керимзаде Парвин Орхан гызы

Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38 - Гамзаев Нагиф Алашраф оглу

Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39 - Фатиев Ханлар Нуру оглу

Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40 - Гулиев Муса Иса оглу

Сумгайытский первый избирательный округ №41- Халилов Мирзаджан Мирзаммед оглу

Сумгайытский второй избирательный округ №42 - Миркишили Таир Фамиль оглу

Сумгайытский третий избирательный округ №43 - Бабаев Мухтар Бахадур оглу

Сумгайыт-Хызинский избирательный округ №44 - Салаев Гаджи Гаджибаба оглу

Абшеронский избирательный округ №45 - Асадов Огтай Сабир оглу

Ширванский избирательный округ №46 - Джабраилов Рафаэль Кямиль оглу

Мингячевирский избирательный округ №47 - Мирзазаде Айдын Бёюккиши оглу

Евлахский избирательный округ №48 - Мамедов Ильхам Кязым оглу

Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 - Гусейнов Али Мухаммед оглу

Абшерон-Гобустанский избирательный округ № 50 - Ханларова Зейнаб Яхъя гызы

Гусарский избирательный округ №51 - Бадамов Азер Джамал оглу

Губинский избирательный округ №52 - Ахмедов Вахид Газмамед оглу

Губа-Гусарский избирательный округ №53 - Абрамов Евда Сасунович Шабран

Сиязаньский избирательный округ №54 - Сулейманов Тахир Сулейман оглу

Хачмазский городской избирательный округ №55 - Салимов Эльдениз Адиль оглу

Хачмазский сельский избирательный округ №56 - Алиев Ильхам Али Сафтар оглу

Кюрдамирский избирательный округ №57 - Мамедов Муслим Мурсал оглу

Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 - Гусейнов Рафаэль Баба оглу

Сальянский избирательный округ №59 - Гусейнов Алиага Иззет оглы

Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 - Агамалы Фазаил Рагим оглы

Нефтчалинский избирательный округ №61 - Рагимзаде Ариф Гафар оглу

Саатлинский избирательный округ №62 - Амашев Афлатун Ахмед оглу

Сабирабадский первый избирательный округ №63 - Гулиев Эльчин Бейбала оглу

Сабирабадский второй избирательный округ №64 - Халилов Рустам Гюлабба оглу

Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 - Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу

Билясуварский избирательный округ №66 - Казымлы Хангусейн Гусейнага оглы

Джалилабадский городской избирательный округ №67 - Гасанов Малик Авез оглу

Джалилабадский сельский избирательный округ №68 - Кязымов Миркязым Магомед оглу

Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ №69 - Ибрагимли Фазаил Фейруз оглу

Масаллинский городской избирательный округ №70 - Алиев Нариман Алибала оглу

Масаллинский сельский избирательный округ №71 - Ахундова Эльмира Гусейн гызы

Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 - Гасымлы Муса Джафар оглу

Лянкяранский городской избирательный округ №73 - Гулиев Руфат Атакиши оглу

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - Раджабли Хады Муса оглу

Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 - Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу

Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 - Аскеров Зияфет Аббас оглу

Астаринский избирательный округ №77 - Махмудов Рашад Мамедгулу оглу

Лерикский избирательный округ №78 - Мамедов Игбал Нариман оглу

Имишлинский избирательный округ №79 - Гасымов Асабиль Гаракиши оглу

Имишли-Бейляганский избирательный округ №80 - Ганизаде Чингиз Ашралы оглу

Бейляганский избирательный округ №81 - Исмаилов Шахин Амир оглу

Агджабединский избирательный округ №82 - Рзаев Таир Муса оглу

Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83 - Алиев Садиг Замил оглу

Физулинский избирательный округ №84 - Мурадова Бахар Авез гызы

Шамахинский избирательный округ №85 - Сулейманов Эльхан Сирадж оглу

Исмаиллинский избирательный округ №86 - Асланов Новрузали Давуд оглу

Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87 - Керимли Таир Зайидага оглу

Гейчайский избирательный округ №88 - Гаджиев Сабир Камал оглы

Гейчай-Агдашский избирательный округ №89 - Насиров Эльман Худам оглу

Агдашский избирательный округ №90 - Асадуллаев Чингиз Рауф оглы

Уджарский избирательный округ №91 - Гусейнов Вусал Афган оглу

Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 - Алиева Жаля Фазиль гызы

Бардинский городской избирательный округ №93 - Бахшалиева Говхар Бахшали гызы

Бардинский сельский избирательный округ №94 - Орудж Захид Магеррам оглы

Тертерский избирательный округ №95 - Алиев Сахиб Эйваз оглы

Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 - Асланов Махир Мамедали оглу

Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97 - Велиев Агалар Исрафил оглу

Шамкирский избирательный округ №98 - Гафарова Сахиба Али гызы

Шамкирский сельский избирательный округ №99 - Алиева Сона Сакит гызы

Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100 - Байрамов Кямран Фархад оглу

Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101- Рзаев Ровшан Шюкюр оглу

Самух-Шамкирский избирательный округ №102 - Алескеров Валех Фейруз оглу

Гедабейский избирательный округ №103 - Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

Гедабей-Товузский избирательный округ №104 - Мамедгасанов Рафиг Муса оглу

Товузский избирательный округ №105 - Пашаева Ганира Алескер гызы

Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 - Агаева Ульвия Джаваншир гызы

Газахский избирательный округ №107 - Набизаде Камран Тельман оглу

Агстафинский избирательный округ №108 - Джафаров Низами Гулу оглу

Балакенский избирательный округ №109 - Мехмелиев Насиб Магомед оглу

Загатальский избирательный округ №110 - Мамедганифа Мусаев Эльшан оглу

Загатало-Балакенский избирательный округ №111 - Алиева Кямиля Алага гызы

Гахский избирательный округ №112 - Керимли Азер Шамшид оглу

Шекинский городской избирательный округ №113 - Махмудов Ягуб Микаил оглу

Шекинский сельский первый избирательный округ №114 - Масимли Али Ахмед оглы

Шекинский сельский второй избирательный округ №115 - Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу

Габалинский избирательный округ №116 - Гейдаров Фаттах Самед оглу

Огуз-Габалинский избирательный округ №117 - Нахчыванлы Агия Хабиб гызы

Агдамский городской избирательный округ №118 - Алиев Бахтияр Хамза оглы

Агдамский сельский избирательный округ №119 - Садыхов Бахтияр Юсиф оглу

Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 - Шахвердиев Астан Нушреван оглу

Лачинский избирательный округ №121 - Ильясов Маил

Ханкендинский избирательный округ №122 - Гасымова Флора Гасым гызы

Кяльбаджарский избирательный округ №123 - Гурбанов Джавид Ганбар оглу

Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 - Мамедов Эльман Джамал оглу

Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 - Исмайлов Имамверди Ибиш оглу.