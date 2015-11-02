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    ​ЦИК обнародовал предварительные итоги парламентских выборов - СПИСОК

    Выборы прошли в 125 округах страны

    Баку.2ноября. REPORT.AZ/Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) обнародовала предварительные результаты парламентских выборов в Азербайджане.

    Как передает Report, выборы прошли в 125 округах страны.

    Как сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, согласно предварительным результатам выборов, следующие лица были избраны депутатом Милли Меджлиса на следующие 5 лет.

    Только в избирательных округах № 35, 54, 118 и 121 какие кандидаты выиграли не разглашается.

    Как объяснил М.Панахов, это связано с тем, что из данных избирательных участков в ЦИК данные с протоколами поступили мало.

    Шарур-Садаракский избирательный округ №1 - Талыбов Васиф Юсиф оглу

    Шарурский избирательный округ № 2 - Габиббейли Иса Акпер оглы

    Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 - Мехбалыев Саттар Сулиддин оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №4 - Ибрагимов Эльдар Рза оглу

    Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 - Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу

    Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 - Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы

    Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 7 - Гасангулиев Гудрат Музаффар оглы

    Бинагадинский первый избирательный округ №8 -Гулиев Азай Аждар оглу

    Бинагадинский второй избирательный округ №9 - Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу

    Бинагадинский третий округ избирательный округ №10 - Мусаев Мадар Алескер оглы

    Гарадагский избирательный округ №11 - Гусейнов Айдын Насир оглу

    Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 - Забелин Михаил Юрьевич

    Пираллахи-Хазарский избирательный округ №13 - Алиев Рауф Асиф оглу

    Хазарский избирательный округ №14 - Алиева Мехрибан Ариф гызы

    Ясамальский первый избирательный округ №15 - ГулиевУльви Захид оглы

    Ясамальский второй избирательный округ №16 - Мустафаева Айтен Инглаб гызы

    Ясамальский третий избирательный округ №17 - Гасанов Эльшад Эльдар оглу

    Нариманов-Низаминский избирательный округ №18 - Мусабеков Расим Насреддин оглу

    Наримановский первый избирательный округ №19 - Мамедов Хикмет Баба оглу

    Наримановский второй избирательный округ №20 - Алиев Адиль Абыш оглу

    Насиминский первый избирательный округ №21 - Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы

    Насиминский второй избирательный округ №22 - Моллазаде Асим Назим оглу

    Насими-Сабаильский избирательный округ №23 - Самедзаде Зияд Алиаббас оглы

    Низаминский первый избирательный округ №24 - Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглы

    Низаминский второй избирательный округ №25 - Велиева Садагат Сулейман гызы

    Сабунчинский первый избирательный округ №26 - Мустафа Фазиль Газанфар оглу

    Сабунчинский второй избирательный округ №27 - Джабраилова Диляра Мамедага гызы

    Сабунчинский третий избирательный округ №28 - Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу

    Сабаильский избирательный округ №29 - Гаджиев Шамседдин Гуммет оглы

    Сураханский первый избирательный округ №30 - Фаталиева Севиндж Габиб гызы

    Сураханский второй избирательный округ №31 - Гулиев Фарадж Ибрагим оглу

    Сураханский третий избирательный округ №32 - Абиев Агаджан Гулам оглу

    Хатаинский первый избирательный округ №33 - Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу

    Хатаинский второй избирательный округ №34 - Мурадов Фуад Рауф оглы

    Хатаинский третий избирательный округ №35 - ?

    Хатаинский четвертый избирательный округ №36 - Сеидов Самед Исмаил оглу

    Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37 - Керимзаде Парвин Орхан гызы

    Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38 - Гамзаев Нагиф Алашраф оглу

    Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39 - Фатиев Ханлар Нуру оглу

    Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40 - Гулиев Муса Иса оглу

    Сумгайытский первый избирательный округ №41- Халилов Мирзаджан Мирзаммед оглу

    Сумгайытский второй избирательный округ №42 - Миркишили Таир Фамиль оглу

    Сумгайытский третий избирательный округ №43 - Бабаев Мухтар Бахадур оглу

    Сумгайыт-Хызинский избирательный округ №44 - Салаев Гаджи Гаджибаба оглу

    Абшеронский избирательный округ №45 - Асадов Огтай Сабир оглу

    Ширванский избирательный округ №46 - Джабраилов Рафаэль Кямиль оглу

    Мингячевирский избирательный округ №47 - Мирзазаде Айдын Бёюккиши оглу

    Евлахский избирательный округ №48 - Мамедов Ильхам Кязым оглу

    Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 - Гусейнов Али Мухаммед оглу

    Абшерон-Гобустанский избирательный округ № 50 - Ханларова Зейнаб Яхъя гызы

    Гусарский избирательный округ №51 - Бадамов Азер Джамал оглу

    Губинский избирательный округ №52 - Ахмедов Вахид Газмамед оглу

    Губа-Гусарский избирательный округ №53 - Абрамов Евда Сасунович Шабран

    Сиязаньский избирательный округ №54 - Сулейманов Тахир Сулейман оглу

    Хачмазский городской избирательный округ №55 - Салимов Эльдениз Адиль оглу

    Хачмазский сельский избирательный округ №56 - Алиев Ильхам Али Сафтар оглу

    Кюрдамирский избирательный округ №57 - Мамедов Муслим Мурсал оглу

    Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 - Гусейнов Рафаэль Баба оглу

    Сальянский избирательный округ №59 - Гусейнов Алиага Иззет оглы

    Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 - Агамалы Фазаил Рагим оглы

    Нефтчалинский избирательный округ №61 - Рагимзаде Ариф Гафар оглу

    Саатлинский избирательный округ №62 - Амашев Афлатун Ахмед оглу

    Сабирабадский первый избирательный округ №63 - Гулиев Эльчин Бейбала оглу

    Сабирабадский второй избирательный округ №64 - Халилов Рустам Гюлабба оглу

    Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 - Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу

    Билясуварский избирательный округ №66 - Казымлы Хангусейн Гусейнага оглы

    Джалилабадский городской избирательный округ №67 - Гасанов Малик Авез оглу

    Джалилабадский сельский избирательный округ №68 - Кязымов Миркязым Магомед оглу

    Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ №69 - Ибрагимли Фазаил Фейруз оглу

    Масаллинский городской избирательный округ №70 - Алиев Нариман Алибала оглу

    Масаллинский сельский избирательный округ №71 - Ахундова Эльмира Гусейн гызы

    Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 - Гасымлы Муса Джафар оглу

    Лянкяранский городской избирательный округ №73 - Гулиев Руфат Атакиши оглу

    Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - Раджабли Хады Муса оглу

    Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 - Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу

    Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 - Аскеров Зияфет Аббас оглу

    Астаринский избирательный округ №77 - Махмудов Рашад Мамедгулу оглу

    Лерикский избирательный округ №78 - Мамедов Игбал Нариман оглу

    Имишлинский избирательный округ №79 - Гасымов Асабиль Гаракиши оглу

    Имишли-Бейляганский избирательный округ №80 - Ганизаде Чингиз Ашралы оглу

    Бейляганский избирательный округ №81 - Исмаилов Шахин Амир оглу

    Агджабединский избирательный округ №82 - Рзаев Таир Муса оглу

    Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83 - Алиев Садиг Замил оглу

    Физулинский избирательный округ №84 - Мурадова Бахар Авез гызы

    Шамахинский избирательный округ №85 - Сулейманов Эльхан Сирадж оглу

    Исмаиллинский избирательный округ №86 - Асланов Новрузали Давуд оглу

    Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87 - Керимли Таир Зайидага оглу

    Гейчайский избирательный округ №88 - Гаджиев Сабир Камал оглы

    Гейчай-Агдашский избирательный округ №89 - Насиров Эльман Худам оглу

    Агдашский избирательный округ №90 - Асадуллаев Чингиз Рауф оглы

    Уджарский избирательный округ №91 - Гусейнов Вусал Афган оглу

    Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 - Алиева Жаля Фазиль гызы

    Бардинский городской избирательный округ №93 - Бахшалиева Говхар Бахшали гызы

    Бардинский сельский избирательный округ №94 - Орудж Захид Магеррам оглы

    Тертерский избирательный округ №95 - Алиев Сахиб Эйваз оглы

    Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 - Асланов Махир Мамедали оглу

    Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97 - Велиев Агалар Исрафил оглу

    Шамкирский избирательный округ №98 - Гафарова Сахиба Али гызы

    Шамкирский сельский избирательный округ №99 - Алиева Сона Сакит гызы

    Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100 - Байрамов Кямран Фархад оглу

    Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101- Рзаев Ровшан Шюкюр оглу

    Самух-Шамкирский избирательный округ №102 - Алескеров Валех Фейруз оглу

    Гедабейский избирательный округ №103 - Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

    Гедабей-Товузский избирательный округ №104 - Мамедгасанов Рафиг Муса оглу

    Товузский избирательный округ №105 - Пашаева Ганира Алескер гызы

    Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 - Агаева Ульвия Джаваншир гызы

    Газахский избирательный округ №107 - Набизаде Камран Тельман оглу

    Агстафинский избирательный округ №108 - Джафаров Низами Гулу оглу

    Балакенский избирательный округ №109 - Мехмелиев Насиб Магомед оглу

    Загатальский избирательный округ №110 - Мамедганифа Мусаев Эльшан оглу

    Загатало-Балакенский избирательный округ №111 - Алиева Кямиля Алага гызы

    Гахский избирательный округ №112 - Керимли Азер Шамшид оглу

    Шекинский городской избирательный округ №113 - Махмудов Ягуб Микаил оглу

    Шекинский сельский первый избирательный округ №114 - Масимли Али Ахмед оглы

    Шекинский сельский второй избирательный округ №115 - Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу

    Габалинский избирательный округ №116 - Гейдаров Фаттах Самед оглу

    Огуз-Габалинский избирательный округ №117 - Нахчыванлы Агия Хабиб гызы

    Агдамский городской избирательный округ №118 - Алиев Бахтияр Хамза оглы

    Агдамский сельский избирательный округ №119 - Садыхов Бахтияр Юсиф оглу

    Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 - Шахвердиев Астан Нушреван оглу

    Лачинский избирательный округ №121 - Ильясов Маил

    Ханкендинский избирательный округ №122 - Гасымова Флора Гасым гызы

    Кяльбаджарский избирательный округ №123 - Гурбанов Джавид Ганбар оглу

    Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 - Мамедов Эльман Джамал оглу

    Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 - Исмайлов Имамверди Ибиш оглу.

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