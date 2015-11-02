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    ЦИК обнародовал первичные результаты по 125 избирательным округам - СПИСОК

    Отчеты продолжают поступать в Центризбирком

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Данные протоколов избирательных округов о результатах прошедших 1 ноября выборов в Милли Меджлис продолжают поступать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Report представляет последние результаты:

    Избирательный округ Фамилия, имя, отчество Количество голосов Предоставившие отчет участки
    1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ TALIBOV VASİF YUSİF 89.4 % 35 / 35
    2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR 80.5 % 53 / 53
    3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN 82.9 % 49 / 49
    4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMOV ELDAR RZA 83.6 % 37 / 37
    5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI 80.3 % 46 / 46
    6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ 79.3 % 44 / 44
    7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR 79.6 % 52 / 52
    8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV AZAY ƏJDƏR 62.9 % 40 / 23
    9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN 68.9 % 37 / 37
    10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR 78.1 % 36 / 36
    11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR 74.4 % 43 / 43
    12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ 75.2 % 37 / 37
    13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV RAUF ASİF 78.3 % 39 / 39
    14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF 96.7 % 40 / 40
    15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ÜLVİ ZAHİD 79.7 % 31 / 31
    16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB 51.5 % 30 / 30
    17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOV ELŞAD ELDAR 82.1 % 31 / 31
    18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN 55.8 % 35 / 35
    19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA 51.9 % 35 / 35
    20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV ADİL ABIŞ 65.6 % 33 / 33
    21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM 74.8 % 29 / 29
    22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MOLLAZADƏ ASİM NAZİM 57.1 % 28 / 28
    23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS 74.7 % 31 / 31
    24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM 78.2 % 35 / 35
    25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN 68.2 % 33 / 33
    26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR 53.4 % 37 / 37
    27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ CƏBRAYILOVA DİLARƏ MƏMMƏDAĞA 62.2 % 39 / 39
    28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ELDAR ALLAHYAR 56.8 % 38 / 38
    29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ HACIYEV ŞƏMSƏDDİN HÜMMƏT 61.6 % 32 / 32
    30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB 71.5 % 28 / 28
    31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM 38.6 % 32 / 32
    32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ABIYEV AĞACAN QULAM 73.6 % 31 / 31
    33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL 70.8 % 37 / 37
    34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MURADOV FUAD RAUF 66.2 % 35 / 35
    35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ 44.7 % 33 / 6
    36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL 71.1 % 37 / 37
    37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN 62.4 % 26 / 26
    38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF 64.8 % 25 / 25
    39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ FƏTİYEV XANLAR NURU 58.1 % 32 / 32
    40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV MUSA İSA 47.3 % 30 / 30
    41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ XƏLİLOV MİRZƏCAN MİRZƏMMƏD 66.2 % 33 / 33
    42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL 68.4 % 38 / 38
    43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ BABAYEV MUXTAR BAHADUR 70.3 % 34 / 34
    44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ SALAYEV HACI HACI BABA 68.4 % 48 / 48
    45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSƏDOV OQTAY SABİR 84.2 % 36 / 36
    46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ CƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL 62.5 % 33 / 33
    47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ 53.7 % 30 / 30
    48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM 68.2 % 32 / 32
    49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD 70.9 % 40 / 40
    50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ XANLAROVA ZEYNƏB YƏHYA 70.1 % 51 / 51
    51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ BADAMOV AZƏR CAMAL 62.4 % 63 / 63
    52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD 52.2 % 72 / 72
    53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ 62.1 % 76 / 69
    54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ SÜLEYMANOV TAHİR SÜLEYMAN 71.2 % 70 / 17
    55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL 66.5 % 42 / 41
    56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV İLHAM ƏLİ SƏFTƏR 68.8 % 44 / 44
    57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV MÜSLÜM MÜRSƏL 62.4 % 42 / 42
    58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV RAFAEL BABA 59.9 % 48 / 48
    59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV ƏLİAĞA İZZƏT 73.2 % 40 / 40
    60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM 70.4 % 42 / 17
    61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR 73.2 % 41 / 41
    62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ AMAŞOV ƏFLATUN ƏHMƏD 64.5 % 39 / 39
    63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ELÇİN BƏYBALA 75.8 % 35 / 31
    64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA 64.3 % 40 / 40
    65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ 71.4 % 56 / 56
    66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ KAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA 63.5 % 44 / 44
    67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ 69.3 % 37 / 37
    68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ KAZIMOV MİRKAZIM MƏHƏMMƏD 66.1 % 34 / 34
    69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ 62.9 % 35 / 35
    70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV NƏRİMAN ƏLİBALA 63.1 % 43 / 43
    71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ AXUNDOVA ELMİRA HÜSEYN 60.4 % 42 / 39
    72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMLI MUSA CƏFƏR 59.5 % 82 / 69
    73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ 65.0 % 29 / 29
    74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ RƏCƏBLİ HADİ MUSA 69.3 % 39 / 39
    75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT 71.2 % 41 / 41
    76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS 72.2 % 45 / 45
    77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU 67.1 % 45 / 45
    78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN 67.1 % 108 / 67
    79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMOV ƏSABİL QARAKİŞİ 62.2 % 43 / 43
    80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI 62.7 % 49 / 49
    81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR 59.6 % 45 / 45
    82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ RZAYEV TAHİR MUSA 63.3 % 48 / 48
    83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD 65.3 % 44 / 31
    84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ MURADOVA BAHAR ƏVƏZ 71.9 % 73 / 67
    85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ SÜLEYMANOV ELXAN SİRAC 65.9 % 63 / 63
    86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD 72.4 % 69 / 59
    87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA 66.3 % 62 / 62
    88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ HACIYEV SABİR KAMAL 57.7 % 43 / 43
    89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ NƏSİROV ELMAN XUDAM 61.5 % 36 / 36
    90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSƏDULLAYEV ÇİNGİZ RAUF 62.9 % 40 / 34
    91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV VÜSAL AFQAN 62.2 % 42 / 42
    92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA JALƏ FAZİL 51.2 % 48 / 48
    93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR BAXŞƏLİ 71.9 % 52 / 52
    94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM 71.8 % 54 / 54
    95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ALIYEV SAHİB EYVAZ 65.6 % 41 / 40
    96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ ASLANOV MAHİR MƏHƏMMƏDƏLİ 68.1 % 49 / 49
    97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL 68.7 % 60 / 60
    98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ 77.6 % 34 / 34
    99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA SONA SAKİT 72.8 % 39 / 39
    100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD 72.2 % 43 / 43
    101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ RZAYEV RÖVŞƏN ŞÜKÜR 72.1 % 80 / 80
    102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLƏSGƏROV VALEH FEYRUZ 70.5 % 51 / 42
    103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD 72.9 % 43 / 43
    104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA 67.8 % 65 / 65
    105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR 62.6 % 41 / 41
    106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR 61.2 % 38 / 38
    107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ NƏBİZADƏ KAMRAN TELMAN 62.4 % 38 / 35
    108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ CƏFƏROV NİZAMİ QULU 72.4 % 40 / 40
    109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD 69.5 % 39 / 39
    110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ 52.5 % 47 / 47
    111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA 50.5 % 44 / 44
    113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL 56.5 % 30 / 30
    114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD 51.2 % 43 / 40
    115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB 58.4 % 42 / 42
    116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD 80.6 % 54 / 28
    117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB 70.8 % 61 / 61
    118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ 68.0 % 46 / 21
    119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF 68.3 % 45 / 45
    120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN 65.2 % 71 / 32
    121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ 75.2 % 102 / 35
    122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMOVA FLORA QASIM 49.9 % 13 / 13
    123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QURBANOV CAVİD QƏNBƏR 84.9 % 63 / 36
    124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL 58.9 % 82 / 41
    125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ 62.5 % 54 / 30
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