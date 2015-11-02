ЦИК обнародовал первичные результаты по 125 избирательным округам - СПИСОК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Данные протоколов избирательных округов о результатах прошедших 1 ноября выборов в Милли Меджлис продолжают поступать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Report представляет последние результаты:
Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Данные протоколов избирательных округов о результатах прошедших 1 ноября выборов в Милли Меджлис продолжают поступать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Report представляет последние результаты:
|Избирательный округ
|Фамилия, имя, отчество
|Количество голосов
|Предоставившие отчет участки
|1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ
|TALIBOV VASİF YUSİF
|89.4 %
|35 / 35
|2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR
|80.5 %
|53 / 53
|3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN
|82.9 %
|49 / 49
|4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|İBRAHİMOV ELDAR RZA
|83.6 %
|37 / 37
|5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ
|NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI
|80.3 %
|46 / 46
|6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ
|79.3 %
|44 / 44
|7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR
|79.6 %
|52 / 52
|8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV AZAY ƏJDƏR
|62.9 %
|40 / 23
|9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN
|68.9 %
|37 / 37
|10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR
|78.1 %
|36 / 36
|11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR
|74.4 %
|43 / 43
|12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ
|ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ
|75.2 %
|37 / 37
|13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEV RAUF ASİF
|78.3 %
|39 / 39
|14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF
|96.7 %
|40 / 40
|15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV ÜLVİ ZAHİD
|79.7 %
|31 / 31
|16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB
|51.5 %
|30 / 30
|17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNOV ELŞAD ELDAR
|82.1 %
|31 / 31
|18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN
|55.8 %
|35 / 35
|19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA
|51.9 %
|35 / 35
|20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEV ADİL ABIŞ
|65.6 %
|33 / 33
|21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM
|74.8 %
|29 / 29
|22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MOLLAZADƏ ASİM NAZİM
|57.1 %
|28 / 28
|23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
|SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS
|74.7 %
|31 / 31
|24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM
|78.2 %
|35 / 35
|25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN
|68.2 %
|33 / 33
|26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR
|53.4 %
|37 / 37
|27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|CƏBRAYILOVA DİLARƏ MƏMMƏDAĞA
|62.2 %
|39 / 39
|28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV ELDAR ALLAHYAR
|56.8 %
|38 / 38
|29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
|HACIYEV ŞƏMSƏDDİN HÜMMƏT
|61.6 %
|32 / 32
|30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB
|71.5 %
|28 / 28
|31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM
|38.6 %
|32 / 32
|32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ABIYEV AĞACAN QULAM
|73.6 %
|31 / 31
|33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL
|70.8 %
|37 / 37
|34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MURADOV FUAD RAUF
|66.2 %
|35 / 35
|35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ
|44.7 %
|33 / 6
|36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL
|71.1 %
|37 / 37
|37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
|KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN
|62.4 %
|26 / 26
|38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF
|64.8 %
|25 / 25
|39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
|FƏTİYEV XANLAR NURU
|58.1 %
|32 / 32
|40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV MUSA İSA
|47.3 %
|30 / 30
|41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|XƏLİLOV MİRZƏCAN MİRZƏMMƏD
|66.2 %
|33 / 33
|42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL
|68.4 %
|38 / 38
|43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|BABAYEV MUXTAR BAHADUR
|70.3 %
|34 / 34
|44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ
|SALAYEV HACI HACI BABA
|68.4 %
|48 / 48
|45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏSƏDOV OQTAY SABİR
|84.2 %
|36 / 36
|46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|CƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL
|62.5 %
|33 / 33
|47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ
|53.7 %
|30 / 30
|48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM
|68.2 %
|32 / 32
|49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD
|70.9 %
|40 / 40
|50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|XANLAROVA ZEYNƏB YƏHYA
|70.1 %
|51 / 51
|51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|BADAMOV AZƏR CAMAL
|62.4 %
|63 / 63
|52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD
|52.2 %
|72 / 72
|53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ
|62.1 %
|76 / 69
|54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|SÜLEYMANOV TAHİR SÜLEYMAN
|71.2 %
|70 / 17
|55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL
|66.5 %
|42 / 41
|56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEV İLHAM ƏLİ SƏFTƏR
|68.8 %
|44 / 44
|57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV MÜSLÜM MÜRSƏL
|62.4 %
|42 / 42
|58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOV RAFAEL BABA
|59.9 %
|48 / 48
|59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOV ƏLİAĞA İZZƏT
|73.2 %
|40 / 40
|60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
|AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM
|70.4 %
|42 / 17
|61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
|RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR
|73.2 %
|41 / 41
|62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|AMAŞOV ƏFLATUN ƏHMƏD
|64.5 %
|39 / 39
|63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV ELÇİN BƏYBALA
|75.8 %
|35 / 31
|64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA
|64.3 %
|40 / 40
|65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ
|71.4 %
|56 / 56
|66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|KAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA
|63.5 %
|44 / 44
|67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ
|69.3 %
|37 / 37
|68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|KAZIMOV MİRKAZIM MƏHƏMMƏD
|66.1 %
|34 / 34
|69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ
|62.9 %
|35 / 35
|70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEV NƏRİMAN ƏLİBALA
|63.1 %
|43 / 43
|71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|AXUNDOVA ELMİRA HÜSEYN
|60.4 %
|42 / 39
|72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|QASIMLI MUSA CƏFƏR
|59.5 %
|82 / 69
|73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ
|65.0 %
|29 / 29
|74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|RƏCƏBLİ HADİ MUSA
|69.3 %
|39 / 39
|75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT
|71.2 %
|41 / 41
|76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS
|72.2 %
|45 / 45
|77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
|MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU
|67.1 %
|45 / 45
|78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN
|67.1 %
|108 / 67
|79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QASIMOV ƏSABİL QARAKİŞİ
|62.2 %
|43 / 43
|80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI
|62.7 %
|49 / 49
|81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR
|59.6 %
|45 / 45
|82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|RZAYEV TAHİR MUSA
|63.3 %
|48 / 48
|83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD
|65.3 %
|44 / 31
|84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MURADOVA BAHAR ƏVƏZ
|71.9 %
|73 / 67
|85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ
|SÜLEYMANOV ELXAN SİRAC
|65.9 %
|63 / 63
|86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD
|72.4 %
|69 / 59
|87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA
|66.3 %
|62 / 62
|88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ
|HACIYEV SABİR KAMAL
|57.7 %
|43 / 43
|89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NƏSİROV ELMAN XUDAM
|61.5 %
|36 / 36
|90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏSƏDULLAYEV ÇİNGİZ RAUF
|62.9 %
|40 / 34
|91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOV VÜSAL AFQAN
|62.2 %
|42 / 42
|92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEVA JALƏ FAZİL
|51.2 %
|48 / 48
|93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR BAXŞƏLİ
|71.9 %
|52 / 52
|94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM
|71.8 %
|54 / 54
|95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ALIYEV SAHİB EYVAZ
|65.6 %
|41 / 40
|96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|ASLANOV MAHİR MƏHƏMMƏDƏLİ
|68.1 %
|49 / 49
|97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL
|68.7 %
|60 / 60
|98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ
|77.6 %
|34 / 34
|99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEVA SONA SAKİT
|72.8 %
|39 / 39
|100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD
|72.2 %
|43 / 43
|101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|RZAYEV RÖVŞƏN ŞÜKÜR
|72.1 %
|80 / 80
|102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLƏSGƏROV VALEH FEYRUZ
|70.5 %
|51 / 42
|103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD
|72.9 %
|43 / 43
|104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA
|67.8 %
|65 / 65
|105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ
|PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR
|62.6 %
|41 / 41
|106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR
|61.2 %
|38 / 38
|107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ
|NƏBİZADƏ KAMRAN TELMAN
|62.4 %
|38 / 35
|108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|CƏFƏROV NİZAMİ QULU
|72.4 %
|40 / 40
|109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD
|69.5 %
|39 / 39
|110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ
|52.5 %
|47 / 47
|111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA
|50.5 %
|44 / 44
|113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL
|56.5 %
|30 / 30
|114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD
|51.2 %
|43 / 40
|115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB
|58.4 %
|42 / 42
|116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD
|80.6 %
|54 / 28
|117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB
|70.8 %
|61 / 61
|118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ
|68.0 %
|46 / 21
|119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF
|68.3 %
|45 / 45
|120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN
|65.2 %
|71 / 32
|121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ
|ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ
|75.2 %
|102 / 35
|122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QASIMOVA FLORA QASIM
|49.9 %
|13 / 13
|123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|QURBANOV CAVİD QƏNBƏR
|84.9 %
|63 / 36
|124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL
|58.9 %
|82 / 41
|125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ
|62.5 %
|54 / 30
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