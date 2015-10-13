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    ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей

    До сегодняшнего дня зарегистрирована кандидатура 1246 человек

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Для участия на парламентских выборах 1 ноября в качестве наблюдателей регистрацию прошли 22 606 человек. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

    Он отметил, что 167 наблюдателей прошли регистрацию в ЦИК. В окружных избирательных комиссиях зарегистрированы 22 606 наблюдателей: " В Азербайджан прибудут 138 наблюдателей из 20 стран мира". 

    До сегодняшнего дня в ЦИК рассмотрено 64 обращения, 15 из них были удовлетворены. 

    Отметим, что до сегодняшнего дня зарегистрирована кандидатура 1246 человек.

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