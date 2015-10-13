ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Для участия на парламентских выборах 1 ноября в качестве наблюдателей регистрацию прошли 22 606 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что 167 наблюдателей прошли регистрацию в ЦИК. В окружных избирательных комиссиях зарегистрированы 22 606 наблюдателей: " В Азербайджан прибудут 138 наблюдателей из 20 стран мира".

До сегодняшнего дня в ЦИК рассмотрено 64 обращения, 15 из них были удовлетворены.

Отметим, что до сегодняшнего дня зарегистрирована кандидатура 1246 человек.