​ЦИК обеспечил жалобу представителя партии Мусават

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели жалобу председателя масаллинской районной организации партии Мусават Хасая Сафароглу.

Как сообщает Report, в обращении выдвинувший свою кандидатуру из Масаллинского сельского избирательного округа №71 Х.Сафароглу заявил, что ему пытаются помешать в проведении встреч в рамках предвыборной агитации.

Как заявил Х.Сафароглу, представители Исполнительной власти пытались помешать его беседе с сельчанами после встречи с избирателями. В связи с данным вопросом он обратился в Окружную избирательную комиссию. ОИК не удовлетворила его жалобу.

В ходе расследования экспертной группы ЦИК выяснилось, что при рассмотрении обращения Х.Сафарова ОИК допустила ошибку.

Обращение Х.Сафароглу было обеспечено частично и вновь передано на рассмотрение в ОИК.