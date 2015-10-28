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    ​ЦИК обеспечил жалобу представителя партии Мусават

    Выяснилось, что при рассмотрении обращения Хасая Сафароглу ОИК допустила ошибку

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели жалобу председателя масаллинской районной организации партии Мусават Хасая Сафароглу.

    Как сообщает Report, в обращении выдвинувший свою кандидатуру из Масаллинского сельского избирательного округа №71 Х.Сафароглу заявил, что ему пытаются помешать в проведении встреч в рамках предвыборной агитации.

    Как заявил Х.Сафароглу, представители Исполнительной власти пытались помешать его беседе с сельчанами после встречи с избирателями. В связи с данным вопросом он обратился в Окружную избирательную комиссию. ОИК не удовлетворила его жалобу.

    В ходе расследования экспертной группы ЦИК выяснилось, что при рассмотрении обращения Х.Сафарова ОИК допустила ошибку.

    Обращение Х.Сафароглу было обеспечено частично и вновь передано на рассмотрение в ОИК. 

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