ЦИК не удовлетворила жалобу председателя меджлиса партии "Мусават"

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба председателя меджлиса партии "Мусават" Нушабы Садыхлы.

Как сообщает Report, Н.Садыхлы, выдвинувшая свою кандидатуру от Сабаильского избирательного округа № 29, в своем заявлении выразила протест решению ОИК в связи с отказом в регистрации ее кандидатуры.

Председатель ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что ОИК мотивировала свое решение недостаточным количеством подписей.

В результате расследования экспертной группы ЦИК выяснилось, что предоставленных Нушабой Садыхлы в ОИК подписей оказалось недостаточно. Поэтому кандидатура председателя меджлиса партии "Мусават" не зарегистрирована.

Полномочный представитель Н.Садыхлы выразил протест решению ЦИК.