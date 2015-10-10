 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦИК не удовлетворила жалобу председателя меджлиса партии "Мусават"

    Предоставленных Нушабой Садыхлы в ОИК подписей оказалось недостаточно

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба председателя меджлиса партии "Мусават" Нушабы Садыхлы. 

    Как сообщает Report, Н.Садыхлы, выдвинувшая свою кандидатуру от Сабаильского избирательного округа № 29, в своем заявлении выразила протест решению ОИК  в связи с отказом в регистрации ее кандидатуры. 

    Председатель ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что ОИК мотивировала свое решение недостаточным количеством подписей. 

    В результате расследования экспертной группы ЦИК выяснилось, что предоставленных Нушабой Садыхлы в ОИК подписей оказалось недостаточно. Поэтому кандидатура председателя меджлиса партии "Мусават" не зарегистрирована. 

    Полномочный представитель Н.Садыхлы выразил протест решению ЦИК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi