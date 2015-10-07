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    ЦИК не удовлетворил жалобу председателя партии

    Решение оставлено без изменений

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу председателя партии "Будущий Азербайджан" Агасифа Шакироглу. 

    Как сообщает Report, Агасиф Шакироглу, выдвинувший свою кандидатуру из Бинагадинского первого избирательного округа № 8, обратился в ЦИК с заявлением о том, что избирательный округ на незаконном основании не зарегистрировал его кандидатуру. 

    ЦИК рассмотрел жалобу А.Шакироглу и не удовлетворил ее.   

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