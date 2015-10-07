ЦИК не удовлетворил жалобу председателя партии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу председателя партии "Будущий Азербайджан" Агасифа Шакироглу.

Как сообщает Report, Агасиф Шакироглу, выдвинувший свою кандидатуру из Бинагадинского первого избирательного округа № 8, обратился в ЦИК с заявлением о том, что избирательный округ на незаконном основании не зарегистрировал его кандидатуру.

ЦИК рассмотрел жалобу А.Шакироглу и не удовлетворил ее.