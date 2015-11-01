​ЦИК: На выборах в Азербайджане проголосовали 55,7 процентов избирателей

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала итоговые (на 19:00) данные относительно избирательной активности на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, руководитель Информационного центра "Выборы" Центральной избирательной комиссии Руфат Гюльмамедов отметил, что с момента начала голосования до настоящего времени по стране проголосовало 55,7 процентов (2 897188 человек) из 5 млн.198 тыс. 658 избирателей.