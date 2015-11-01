ЦИК Азербайджана: До 17:00 проголосовало 50,1 процентов избирателей

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала данные относительно избирательной активности в парламентских выборах до 17:00.

Как сообщает Report, руководитель Информационного центра "Выборы" Центральной избирательной комиссии Руфат Гюльмамедов отметил, что с момента начала голосования до настоящего времени по стране проголосовало 50,1 процентов (2 605 948 человек) из 5 млн.198 тыс. 658 избирателей.

Голосование продолжается.