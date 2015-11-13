ЦИК частично удовлетворил жалобу экс-депутата

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрена жалоба кандидата партии "Мусават" от Имишлинского избирательного округа №49, экс-депутата Ильтизама Акберли.

Как сообщает Report, И.Акберли в своей жалобе указал, что результаты парламентских выборов 1 ноября в данном избирательном округа должны быть аннулированы.

Он отметил, что следует предпринять меры в отношении лиц, допустивших правонарушения: "В 27-м избирательном участке имели место правонарушения. Не были созданы условия для проведения нормальных наблюдений".

Член ЦИК Тофиг Гасанов заявил, что к расследованию допущен Ильтизам Акберли, который не указал время в представленных им фактах: "Представленные им некоторые факты были безосновательными. Исследованы также предъявленные им видеокадры. Но там не видно ни кабины голосования, ни избирательного ящика. Поэтому их нельзя считать серьезными".

Т.Гасанов подчеркнул, что следует аннулировать результаты 38-го избирательного участка из-за нарушений в подсчете голосов. Решение было поставлено на голосование и принято. Таким образом, жалоба И.Акберли была частично удовлетворена.

Сообщается, что решение не повлияет на результаты избирательного округа.