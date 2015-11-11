ЦИК частично обеспечил жалобу Панаха Гусейна

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассмотрена жалоба председателя Народной партии Азербайджана Панаха Гусейна, баллотировавшегося в депутаты из Сабирабадского первого избирательного округа №63.

Как сообщает Report, в жалобе П.Гусейна отмечается о необходимости аннулирования результатов голосования в указанном избирательном округе.

По словам П.Гусейна, избирательные бюллетени должны быть повторно пересчитаны. Он заявил о сомнительности результатов голосования.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров отметил, что П.Гусейна пригласили участвовать в проводимом Экспертной группой расследовании.

Б.Аскеров добавил, что результаты расследований Экспертной группы показали необоснованность заявлений П.Гусейна: "Было доказано, что число участвовавших в голосовании избирателей совпадает с количеством указанных в протоколе избирателей. Кроме того, были созданы условия для зарегистрированных в качестве наблюдателей лиц, которые смогли проследить за ходом голосования".

Во время расследования было выявлено нарушение при подсчете голосов в 13-й участковой избирательной комиссии указанного округа. Результаты указанного избирательного участка признали недействительными. Таким образом, ЦИК частично удовлетворил жалобу П.Гусейна.

Отметим, что согласно результатам голосования, кандидатом-лидером был объявлен член правящей Партии "Ени Азербайджан" Эльчин Гулиев, выдвинувший свою кандидатуру из Сабирабадского первого избирательного округа №63.