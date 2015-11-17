​ЦИК Азербайджана аннулировал результаты одного из избирательных округов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели обращения члена Партии "Ени Азербайджан" Ильгара Велиева, кандидатура в депутаты которого была зарегистрирована из Агдашского избирательного округа №90, и нейтрального кандидата, председателя Агдашского муниципалитета Галиба Гараева.

Как сообщает Report, в своих обращениях они выражали просьбу аннулировать результаты прошедших 1 ноября парламентских выборов по указанному округу.

Они считают, что в день голосования были допущены правонарушения.

По словам члена Центризбиркома Рамиза Ибрагимова, Экспертная группа провела расследование и пришла к определенному заключению.

Р.Ибрагимов сказал, что все протоколы были просмотрены и стало известно, что при подсчете голосов в избирательных участках №3, 5 были допущены правонарушения.

Подобные случаи также имели место в протоколах избирательных участков № 7, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 35 и 39. В целом, нарушения допущены по 17-ти участкам.

Р.Ибрагимов заявил о необходимости аннулирования результатов голосования в указанных участках. В расследовании Экспертной группы отмечается, что обращения кандидатов в депутаты должны быть обеспечены. Учитывая, что в избирательных участках, где зарегистрированы правонарушения, число проголосовавших избирателей превышает общее количество избирателей, результаты указанных избирательных округов должны быть признаны недействительными.

Таким образом, по решению ЦИК результаты Агдашского избирательного округа №90 аннулированы.

Отметим, что по данному округу лидирует кандидат от Партии "Ени Азербайджан" Чингиз Асадуллаев.