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    Члены Сената Пакистана будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане

    Посол Азербайджана встретился с председателем комитета по внешним связям Сената Пакистана

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Члены Сената Пакистана будут наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане.

    Как сообщил Report посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров, этот вопрос обсуждался на его встрече с председателем комитета по внешним связям Сената Пакистана Нузхат Садиги.

    Отмечается, что в состав делегации наблюдателей войдут председатели комитетов Сената Пакистана и их заместители. Визит делегации состоится 30 октября.

    Кроме того, по словам Д.Шикарова, на встрече с Н.Садиги обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, а также ситуация на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, в частности обстрел свадебной процессии в Тертерском районе.

    Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.

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