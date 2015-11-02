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    Член палаты лордов британского парламента: На выборах в Милли Меджлис правонарушений не было

    Все прошло дисциплинированно

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Я рада снова быть в Азербайджане. В рамках выборов в Милли Меджлис побывали на 6 избирательных округах. Везде выборы проходили в серьезной форме. Никаких правонарушений не было". 

    Как сообщает Report, об этом заявила член Палаты лордов парламента Великобритании Баронесса Детта Окахойн на пресс-конференции в Баку.

    Она отметила, что нанесение чернил на пальцы избирателей было также организовано на высоком уровне: "Все прошло дисциплинированно. В Лондоне люди собираются около избирательных участков. Здесь также люди голосуют дисциплинированно. А гостеприимство на высоком уровне. Я - друг Азербайджана”.

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