Член Общественной Палаты РФ: Наблюдения миссий БДИПЧ ОБСЕ являются ангажированными

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Наблюдения мониторинговых миссий БДИПЧ ОБСЕ являются довольно ангажированными.

Об этом в интервью Report заявил член Общественной Палаты России, глава Международной группы наблюдателей "Гражданский диалог" на парламентских выборах в Азербайджане Сергей Марков, комментируя решение БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию на эти выборы.

"Те же самые европейцы, американцы уже давно махнули на ПАСЕ и ОБСЕ. Здесь ситуация сложнее, поскольку Азербайджан проводит более независимую политику, нежели этого желают западные структуры", - заявил С.Марков.

Член Общественной Палаты России отметил, что каждая миссия согласовывает количественный и временной формат с принимающей и посылающей стороной: "Я принимал участие многократно в миссиях ПАСЕ, в миссиях БДИПЧ ОБСЕ, и даже здесь, в Азербайджане, был в составе совместной делегации БДИПЧ и ПАСЕ. После этого у нас разразился страшный скандал в ПАСЕ, о том, чтобы никогда не посылались совместные миссии, потому что БДИПЧ занимается подтасовкой выборов. Я знаю, что БДИПЧ ведет войну со всеми странами мира, что касается количества наблюдателей. Они хотят утвердить себя как неприкасаемую структуру, которую никто не может тронуть. Их можно понять с точки зрения бюрократической и политической логики, они борются за власть в Европе, но, мне кажется, БДИПЧ должна прекратить фальсификацию для поднятия уважения к себе. БДИПЧ вместо того, чтобы набирать миссии в количестве полтысячи наблюдателей, нужно делать все честно".

С.Марков подчеркнул, что БДИПЧ не согласился пойти навстречу Азербайджану, пытаясь его продавить, однако "они ошиблись, потому что политическая воля руководства достаточно сильна, чтобы не поддаться давлению со стороны БДИПЧ".

По мнению члена Общественной Палаты России, парламент следующего созыва не сильно изменится в политическом отношении, поскольку население видит стабильность и рост экономики страны: "Здесь люди видят быстрый рост экономики, люди сравнивают себя с Грузией, которая в советские времена жила лучше Азербайджана, а теперь Азербайджан, безусловно, живет лучше Грузии. Люди сравнивают себя с Ираном и видят, что светский характер общественно-политической ситуации Азербайджана является благом по сравнению с религиозным характером политической системы Ирана. Таким образом, поддержка политики Ильхама Алиева транслируется на поддержку партии "Ени Азербайджан"".