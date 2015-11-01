Генсек ГУАМ: Парламентские выборы в Азербайджане проходят спокойно

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ ГУАМ и Парламентская Ассамблея ГУАМ положительно оценивают ход парламентских выборов в Азербайджане.

Об этом Report заявил генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили, проводящий наблюдение за выборами.

"Существенных замечаний относительно хода выборов нет. Мои коллеги по ПА ГУАМ подчеркивают большое количество наблюдателей, выборы проходят в спокойной обстановке", - заявил В.Чечелашвили.

По его словам, миссия наблюдателей ГУАМ в первой половине дня наблюдала за выборами в Баку. "В общей сложности мы уже посетили 20-22 избирательных участка в 7 избирательных округах. Сейчас мы направляемся в Сумгайыт с другими членами наблюдательной группы, а вечером соберемся и составим свое мнение о выборах", - отметил генсек.