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    Генсек ГУАМ: Парламентские выборы в Азербайджане проходят спокойно

    ГУАМ и ПА ГУАМ положительно оценивают ход парламентских выборов в Азербайджане

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ ГУАМ и Парламентская Ассамблея ГУАМ положительно оценивают ход парламентских выборов в Азербайджане.

    Об этом Report  заявил генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили, проводящий наблюдение за выборами.

    "Существенных замечаний относительно хода выборов нет. Мои коллеги по ПА ГУАМ подчеркивают большое количество наблюдателей, выборы проходят в спокойной обстановке", - заявил В.Чечелашвили.

    По его словам, миссия наблюдателей ГУАМ в первой половине дня наблюдала за выборами в Баку. "В общей сложности мы уже посетили 20-22 избирательных участка в 7 избирательных округах. Сейчас мы направляемся в Сумгайыт с другими членами наблюдательной группы, а вечером соберемся и составим свое мнение о выборах", - отметил генсек.

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