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    Часть штрафов за нарушение земельного законодательства будет выплачиваться госработникам

    Вносятся изменения в Земельный кодекс© Report

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Часть штрафов, собранных за нарушение земельного законодательства, будет перечислена на счет соответствующих органов исполнительной власти в целях усиления социальной защиты работников соответствующих органов исполнительной власти.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Земельный кодекс.

    К 45-ой статье кодекса (органы, осуществляющие госконтроль за использованием и охраной земель) добавляется новый пункт. 

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