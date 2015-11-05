​Центризбирком рассмотрел жалобу Игбала Агазаде

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели жалобу председателя Партии "Умид" Игбала Агазаде, баллотировавшегося в депутаты из Хатаинского третьего избирательного округа №35.

Как сообщает Report, в жалобе И.Агазаде просит аннулировать результаты голосования в избирательных участках 17, 18 и 26 указанного округа.

В результате расследований Экспертной группы выяснилось, что обращение поступило в ЦИК с нарушением ныне действующих правил. По этой причине ЦИК направил обращение на рассмотрение ОИК.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане прошли 1 ноября.