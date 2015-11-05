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    ​Центризбирком рассмотрел жалобу Игбала Агазаде

    Жалоба направлена в Окружную избирательную комиссию

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели жалобу председателя Партии "Умид" Игбала Агазаде, баллотировавшегося в депутаты из Хатаинского третьего избирательного округа №35.

    Как сообщает Report, в жалобе И.Агазаде просит аннулировать результаты голосования в избирательных участках 17, 18 и 26 указанного округа.

    В результате расследований Экспертной группы выяснилось, что обращение поступило в ЦИК с нарушением ныне действующих правил. По этой причине ЦИК направил обращение на рассмотрение ОИК.

    Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане прошли 1 ноября. 

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