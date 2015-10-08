​ЦИК обнародовал решение, связанное с обращением Мирмахмуда Миралиоглу

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели жалобу председателя Партии народного фронта классиков (ПНФК) Мирмахмуда Миралиоглу.

Как сообщает Report, обратившись и ЦИК, выдвинувший свою кандидатуру из Сумгайытского третьего избирательного округа №43 от избирательного блока "Азадлыг-2015" Мирмахмуд Миралиоглу заявил, что ОИК без всякого основания не зарегистрировал его кандидатуру.

Как сообщил уполномоченный представитель М.Миралиоглу Бейбала Абиль, ОИК посчитал недействительными 114 из 550 представленных М.Миралиоглу подписей избирателей. По его словам, ОИК сослался на отсутствие некоторых данных в подписных листах.

В результате исследований Экспертной группы стало известно, что 114 из представленных М.Миралиоглу в ОИК 550 подписей недействительны.

Центризбирком оставил решение ОИК в силе и кандидатура М.Миралиоглу в депутаты не была зарегистрирована.