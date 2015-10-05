​ЦИК обнародовал решение касательно обращения Танзили Рустамханлы

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели обращение председателя Объединения азери-тюркских женщин Танзили Рустамханлы, выдвинувшей свою кандидатуру из Сумгайытского второго избирательного округа №42.

Как сообщает Report, по словам члена ЦИК Габиля Оруджева, жалоба Т.Рустамханлы была рассмотрена и 180 из 550 представленных Т.Рустамханлы подписей признаны недействительными.

Таким образом, ЦИК оставил решение ОИК в силе, и кандидатура Т.Рустамханлы не была зарегистрирована.