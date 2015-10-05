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    ​ЦИК обнародовал решение касательно обращения Танзили Рустамханлы

    180 из представленных в ОИК 550-ти подписей признаны недействительными

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели обращение председателя Объединения азери-тюркских женщин Танзили Рустамханлы, выдвинувшей свою кандидатуру из Сумгайытского второго избирательного округа №42.

    Как сообщает Report, по словам члена ЦИК Габиля Оруджева, жалоба Т.Рустамханлы была рассмотрена и 180 из 550 представленных Т.Рустамханлы подписей признаны недействительными.

    Таким образом, ЦИК оставил решение ОИК в силе, и кандидатура Т.Рустамханлы не была зарегистрирована. 

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