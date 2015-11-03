Центральная избирательная комиссия Азербайджана будет переформирована

В новом составе не будет представлен по меньшей мере один из членов ЦИК

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В этом году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана будет переформирована.

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, срок полномочий ЦИК составляет 5 лет.

Настоящий состав ЦИК был сформирован после парламентских выборов 2010 года и состоит из 18 членов. Членов комиссии утверждает Милли Меджлис на основании списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями и независимыми депутатами, представленными в парламенте.

В настоящий состав ЦИК входят: Мазахир Панахов (председатель), Натиг Мамедов (заместитель председателя), Арифа Мухтарова (секретарь), Микаил Рагимов (секретарь), члены Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов, Валида Казымова, Габиль Оруджов, Тофиг Гасанов, Ильхам Мамедов, Низами Надиров, Азер Тагиев, Тамам Джафаров, Бахшеиш Аскеров, Алмас Гахраманов, Акиф Гурбанов и Этибар Гулиев.

Акиф Гурбанов представляет в ЦИК партию "Умид". На парламентских выборах 1 ноября в 35-м Хатаинском третьем избирательном округе, от которого баллотировался председатель партии "Умид" Игбал Агазаде, депутатом был избран председатель Азербайджанской социально-демократической партии Араз Ализаде. Это означает, что в новом составе ЦИК А.Гурбанов не будет представлен.

ЦИК сформирован из 6 партий, составляющих большинство в ММ, 6 членов партий, находящихся в меньшинстве и 6 представителей беспартийных депутатов. Независимых депутатов в ЦИК представляют обычно юристы, не состоящие на государственной службе.

А.Гурбанов может быть представлен в ЦИК только лишь в одном случае - если его кандидатуру выдвинут политические партии, получившие места в Милли Меджлисе. А это с теоретической точки зрения кажется невозможным, да и с практической также не ожидается.