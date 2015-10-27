Центр независимых исследований ELS обнародовал количество округов и пунктов, в которых будет проводить exit-poll

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Центр независимых исследований ELS проведет exit-poll в 1180 избирательных пунктах по 118 избирательным округам.

Как сообщает Report, председатель центра Ирада Ягубова на пресс-конференции 27 октября отметила, что руководимая ею организация с 2008 года активно участвует во всех выборах: "Центр независимых исследований ELS функционирует с 2006 года, в 2007 году прошел государственную регистрацию. За это время мы участвовали во всех выборах. Набрали большой опыт, усовершенствовали свою деятельность".

И.Ягубова подчеркнула, что к проведению exit-poll будут привлечены 2600 человек: "Работа здесь проводится на добровольной основе".

По ее словам, они проведут exit-poll во всех избирательных округах на территории страны, за исключением избирательных участков в Нахчыванской автономной республике.

Председатель центра предоставила информацию в связи с правилами проведения exit-poll.