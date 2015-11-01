​Бывший президент Азербайджана проголосовал на парламентских выборах - ФОТО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Бывший президент Азербайджана Аяз Муталлибов проголосовал на парламентских выборах.

Как сообщает Report, экс-президент воспользовался правом на голосование, придя в 26-й избирательный участок 17-го Ясамальского третьего избирательного округа.

После того как А.Муталлибов вошел в избирательный участок, его палец промаркировали чернилами.

После голосования бывший президент сделал заявление Report. Он выразил удовлетворение тем, что воспользовался правом на голосование как гражданин.

А.Муталлибов призвал всех граждан к активному участию в выборах: "Я свободно и спокойно сделал свой выбор. Я также удовлетворен созданными для граждан условиями".

Что же касается имени кандидата, за которого отдал свой голос А.Муталлибов, бывший президент не захотел называть его: "Голосование тайное, поэтому мне не хочется называть человека, которому я отдал свой голос.

В целом могу сказать, что в стране царят политическая стабильность и социально-экономическое развитие, военная мощь и международная влиятельность Азербайджана растут с каждым днем. Граждане должны ценить это и своим активным участием в выборах внести свой вклад в продолжение данной политики".