Бюро ПАСЕ подтвердило свое решение направить миссию наблюдателей на выборы в Азербайджан

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердило свое решение направить миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане 1 ноября.

Как сообщает Report, об этом на открытии осенней сессии ПАСЕ заявила председатель Ассамблеи Анн Брассер.

Она отметила, что несмотря на решение БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Азербайджан, Бюро подтвердило решение направить миссию ПАСЕ по наблюдению за выборами.

Напомним, 31 августа на заседании Бюро ПАСЕ в Париже было принято решение направить в Азербайджан наблюдательную миссию в составе 13 депутатов. Возглавит делегацию испанский депутат Жорди Хукла Коста.

11 сентября Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ объявило о решении не высылать наблюдательную миссию на выборы в Азербайджан. Постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ в свою очередь выразило обеспокоенность этим решением и назвала его "серьезным нарушением директором БДИПЧ ОБСЕ возложенного на него мандата".