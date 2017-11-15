Бюджеты области социального обеспечения на следующий год рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были обсуждены законопроекты "О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2018 год".

Как сообщает Report, на заседании приняли участие председатель комитета Хади Раджабли, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, председатель Счетной Палаты Вугар Гюльмамедов, были выслушаны мнения депутатов.

В заключение законопроекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.