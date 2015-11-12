Рассмотрены поступившие в ЦИК Азербайджана обращения

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центризбиркома Азербайджана (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании рассмотрели жалобы, поступившие в ЦИК по поводу прошедших 1 ноября парламентских выборов.

Касательно жалоб были проинформированы секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, члены ЦИК Рамиз Ибрагимов и Валида Кязимова.

Рассмотрели также жалобы Ильхамийи Рзаевой, кандидатура в депутаты которой была зарегистрирована в Ясамальском третьем избирательном округе №17, Вафы Рустам, баллотировавшейся из Ясамальского первого избирательного округа №15 и других.

Жалобы возвращены, так как были представлены в ЦИК после истечения предусмотренного законом срока.

Здесь также рассмотрели жалобу баллотировавшегося из Сумгайытского второго избирательного округа №42 редактора экономического отдела информагентства Туран Хафиза Бабалы.

В жалобе он отмечает о правонарушениях, допущенных некоторыми избирательными участками в день выборов. Х.Бабалы выступил с просьбой аннулировать протокол, связанный с результатами выборов. Он также заявил, что в некоторых избирательных участках избирателям удалось дважды пройди в участок.

В ходе расследований Экспертной группы ЦИК выяснилась необоснованность иска Х.Бабалы. Было отмечено, что в избирательных участках №5,7 и 9, где предположительно были допущены правонарушения, процесс голосования прошел нормально, для наблюдателей на участках были созданы все условия для наблюдения за процессом голосования.

С учетом подозрительности представленных Х.Бабалы в ЦИК некоторых фактов, они не могут считаться обоснованными.

По этой причине Центризбирком не удовлетворил жалобу Хафиза Бабалы.

Присутствующий на заседании Х.Бабалы опротестовал решение ЦИК.

Затем рассмотрели представленную в ЦИК жалобу Рашида Мансурова, кандидатура которого была выдвинута Демпартией Азербайджана (ADP) из Насиминского второго избирательного округа №22.

В обращении в ЦИК Р.Мансуров отметил, что ему не позволили провести предвыборную агитацию на территории указанного избирательного участка. По его словам, в некоторых участках избиратели проголосовали не только за себя, но и за других. Р.Мансуров считает, что наблюдателям также не создали должных условий для наблюдения за голосованием.

В ходе расследований ЦИК выяснилась необоснованность выдвинутых обвинений. По этой причине структура отклонила жалобу Р.Мансурова.